Всеукраинский депозитарий ценных бумаг получил лицензию

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) предоставила ОАО “Всеукраинский депозитарий ценных бумаг” (ВДЦБ) лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член ГКЦБФР Владимир ПЕТРЕНКО.

По его словам, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании вчера, 27 мая. После получения данной лицензии ВДЦБ сможет предоставлять участникам рынка депозитарное обслуживание.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля общее собрание акционеров ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) одобрило предложение ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) о продаже ему МФС. До этого предложение о продаже МФС было одобрено его наблюдательным советом.

Планируется, что Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг будет реализован целостный имущественный комплекс МФС оценочной стоимостью 9 млн. грн., а также акционеры МФС смогут продать свои акции ВДЦБ по цене 125 тыс. грн. за акцию. Акционеры МФС также получат право приобрести акции ВДЦБ.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ). В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

Размер уставного фонда ВДЦБ составляет 80 млн. грн. Пакет НБУ в уставном фонде составляет 25%.

Клиринговый депозитарий МФС, учрежденный Национальным банком и участниками фондового рынка в 1998 году, является крупнейшим депозитарием в Украине.

По оценке компании «Прайс Вотер Хаус Куперс», оценочная стоимость МФС составляет 57,2 млн. грн.