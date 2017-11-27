Украинцы одолжили государству более миллиарда гривень

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности физических лиц по состоянию на 24 ноября составил 1,112 млрд грн, что на 202 млн грн, или на 22,2%, больше показателя на 23 ноября.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, общий объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга за этот период вырос на 3,14 млрд грн, или на 0,5% - до 697,776 млрд грн.

Помимо физлиц, объем выкупленных облигаций нарастили банки - на 2,906 млрд грн или на 0,9% - до 309,968 млрд грн.

Также объем выкупленных облигаций нарастили нерезиденты – на 6,52 млн грн, или на 0,9% - до 4,786 млрд грн.

Наибольший объем ОВГЗ на сумму 360,573 млрд грн, или 52% их общего объема в обращении, находится в собственности НБУ, однако объем бумаг в портфеле регулятора не менялся с 9 ноября.

Как сообщал УНИАН, объем облигаций внутреннего госзайма в собственности физических лиц с начала года вырос на 798,85 млн грн - до 899,87 млн грн по состоянию на 10 ноября.