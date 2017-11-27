Минфин погасил валютные ОВГЗ на $300 миллионов

Министерство финансов Украины 22 ноября погасило валютные облигации внутреннего госзайма на 300 миллионов долларов, сообщила пресс-служба министерства.

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Согласно сообщению, Минфин погасил валютные госбумаги со сроком обращения 546 дней номинальной стоимостью 271 миллион долларов, выпущенные под 7,52% годовых.

Как сообщал УНИАН, объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности физических лиц по состоянию на 24 ноября составил 1,112 миллиарда гривень, что на 202 миллиона гривень, или на 22,2%, больше показателя на 23 ноября. Общий объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга за этот период вырос на 3,14 миллиарда гривень, или на 0,5% - до 697,776 миллиарда гривень.