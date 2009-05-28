«Укрэксимбанк» поможет построить львовской стадион
На средства от выкупа облигаций
«Укрэксимбанк» выкупит облигации, и на вырученные за них средства будет строиться львовской стадион.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе посещения строительства стадиона к Евро-2012 во Львове.
Президент отметил, что львовской стадион - «тема номер один, и такой объект требует образцового финансирования и гарантии средств».
Как отметил В.ЮЩЕНКО, если мы хотим иметь Львов принимающим Евро-2012, то необходимо обеспечить соблюдение графиков как финансирования стадиона, так и его строительства.
«Сегодня я привез с собой председателя правления «Укрэксимбанка» Виктора КАПУСТИНА, этот банк выкупит облигации на 300 млн. грн.», - проинформировал он.
«В июне на строительство Львовского стадиона пойдут первые 100 млн., вырученные за ценные бумаги», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
По его словам, уже через 10 дней должна пойти первая проплата по ценным бумагам.
Также Президент отметил, что хочет услышать от премьера гарантии о том, что финансирование четырех принимающих городов Украины будет вестись с гарантиями правительства, что это будет вестись безукоризненно.
Он также добавил, что для Украины чрезвычайно важно, чтобы четыре города, которые 12 мая решением УЕФА были признаны принимающими Евро-2012 в Украине, приняли участие в футбольном чемпионате.
«Если этого не произойдет, это будет поражение и государства, и правительства», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Также он отметил, что если бы не проведение Евро-2012, «во Львове еще бы лет 20 не было стадиона и аэропорта». Поэтому это чрезвычайно важная и полезная для Украины миссия – принимать Евро.