Кабмин снизил номинальную стоимость гособлигаций

Кабинет министров Украины снизил номинальную стоимость облигаций внутреннего государственного займа для физических и юридических лиц, которые будут выпускаться для финансирования дефицита государственного бюджета, с 500 до 200 грн.

Соответствующее постановление №470, вносящее изменения в постановление №362 об осуществлении эмиссии облигаций внутреннего государственного займа, принятое на заседании Кабмина 13 мая, размещено на сайте правительства.

Также документом увеличена ежеквартальная купонная выплата по облигациям с 10 до 20 грн.

Как сообщалось, постановление №362 об осуществлении эмиссии облигаций внутреннего государственного займа для физических и юридических лиц на сумму 500 млн. грн. под 8% годовых Кабмин принял 14 апреля 2009 года.