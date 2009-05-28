Индекс ПФТС сегодня вырос на 3,36%

По результатам торгов в четверг, 28 мая, индекс ПФТС вырос на 3,36% – до 436,41 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 10 млн. 195 тыс. грн.

Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,62% – до 1107,66 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 5 млн. 196 тыс. грн.