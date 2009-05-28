Индекс ПФТС сегодня вырос на 3,36%
17:55, 28 мая 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,62%
По результатам торгов в четверг, 28 мая, индекс ПФТС вырос на 3,36% – до 436,41 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 10 млн. 195 тыс. грн.
Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,62% – до 1107,66 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 5 млн. 196 тыс. грн.
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