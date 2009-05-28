Эксперт: украинский рынок акций поддерживается спросом

Поддержку украинскому фондовому рынку сейчас больше оказывает спрос на акции со стороны населения.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, «недавний рост на американских и европейских рынках – это, скорее всего, отражение излишней ликвидности, которая присутствует в мировых экономиках». В целом же ситуация пока достаточно негативная, считает брокер.

Как сообщил А.РЕПИН, «внешний фон на отечественном фондовом рынке сегодня перед открытием торгов сформировался умеренно негативный, что, естественно, привело к открытию украинских индексов ниже вчерашнего закрытия». Он отметил, что американские индексы накануне снижались на фоне роста процентных ставок по US Treasuries, что говорит о слабой эффективности действий государства, направленных на сокращение стоимости заимствований.

По словам брокера, «на отечественном фондовом рынке сегодня, после небольшого снижения на открытии, движение котировок сменилось легкой восходящей тенденцией, так как фьючерсы на американские индексы, на которые в определенной степени ориентируются украинские инвесторы, показывали рост». Активность на рынке ПФТС по-прежнему оставалась слабой, намного лучше торговались акции на Украинской Бирже, сообщил А.РЕПИН. Он отметил, что наибольший интерес сегодня был представлен в банковском и металлургическом секторе. По результатам торгов украинский фондовый рынок вырос: индекс ПФТС - на 3,36%, Украинской Биржи - на 1,62%, напомнил брокер.