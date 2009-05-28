East Capital откроет в Украине новый инвестфонд

Международная инвестиционная группа East Capital откроет в Украине новый инвестиционный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления и управляющий партнер East Capital Питер ХАККАНССОН.

По его словам, общий объем инвестиций, которые фонд планирует инвестировать в украинские предприятия, составит около 100 млн. долларов. Запуск нового фонда состоится приблизительно в конце июня.

По словам П.ХАККАНССОНА, данный фонд планирует инвестировать в подешевевшие акции ликвидных украинских предприятий, испытывающих сегодня трудности в связи с нехваткой финансирования.

Справка УНИАН. East Capital является крупнейшей в странах Восточной Европы независимой инвестиционной группой с главным офисом в Стокгольме. Основана в 1997 году в Швеции. Под управлением группы сегодня находится 15 различных фондов, совокупные активы которых превышают 4,4 млрд. долларов.