Рынок акций США открылся ростом

Рынок акций США в четверг открылся ростом на фоне данных о заказах на товары длительного пользования и рынке труда, которые оказались лучше прогнозов, но стал сдавать позиции после публикации слабых данных о продажах домов, сообщает Reuters.

К 17:08 по киевскому времени индекс Dow Jones industrial average снизился на 0,25% до 8279,15 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 0,26% до 890,78 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 0,53 % до 1721,91 пункта.

Продажи новых домов в США выросли в апреле 2009 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных факторов до 352 тыс. единиц, тогда как аналитики ждали увеличение до 360 тыс.

Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в апреле на 1,9% к предыдущему месяцу, тогда как аналитики ждали повышения этого показателя на 0,4%.

Количество первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось на прошлой неделе сильнее, чем ожидали аналитики, хотя число людей, продолжающих получать пособие, выросло до нового рекордного уровня.

"Мнение о том, что ситуация перестала ухудшаться, подтолкнуло рынок до нынешних уровней. Теперь нам нужно увидеть улучшение - или то, что улучшение будет в третьем-четвертом кварталах и что мы не останавливаемся на достигнутом", - сказал аналитик Windham Financial Services.

Напомним, в среду рынок акций США снизился на фоне роста доходности американских гособлигаций и беспокойства по поводу потенциального банкротства General Motors Corp.