В результате конкуренции могут выиграть…все

На украинском фондовом рынке наблюдается невиданная доселе, и, прямо скажем, непривычная для профессиональных участников конкуренция между организаторами торговли. Конкурентом для являющейся много лет подряд лидером украинского организованного рынка Первой фондовой торговой системы (ПФТС) оказалась созданная с нуля «Украинская биржа».

В этом месте полезно сделать небольшой экскурс в историю.

Хотя стороннему наблюдателю даже несколько лет назад могло показаться, что в развивающейся стране – Украине фондовых бирж более чем достаточно (к примеру, по состоянию на конец 2007 г. – 7 бирж и 2 торгово-информационных системы), почти 90% всей торговли на украинском вторичном рынке осуществлялось на ПФТС.

Объемы торгов на организаторах торговли в 2007 г., %

Источник: ГКЦБФР

В то же время многие инвестиционные компании оставались недовольны качеством предоставляемых ПФТС услуг, аргументируя свои претензии тем, что олицетворяя собой на протяжении многих лет, по сути, весь организованный украинский фондовый рынок, биржа практически не развивалась. Брокерам для торговли предлагалась только программная реализация «рынка котировок», которая в моменты наивысшей активности не только не гарантировала непрерывной работы, но и давала сбои.

Безусловно, такая ситуация не могла продолжаться долгое время на активно развивающемся рынке. Биржи из стран-соседей, опережающих Украину по уровню развития фондового рынка, периодически оценивали перспективность и риски для открытия своих «дочек» здесь, однако риски перевешивали, и далее декларирования намерений дело не доходило. Сложившаяся монополия естественно полностью устраивала ПФТС, которая основную деятельность сосредоточила на росте «вширь» (увеличении листинга и списка торговцев).

Только регистрация в 2008 г. «Украинской биржи», появившейся в результате совместных усилий российской РТС и ряда местных инвестиционных компаний, стала тем катализатором, который разбудил «спящего динозавра».

«Украинская биржа» вышла с программным предложением нового для местных игроков «рынка заявок». Вслед за этим, биржа предоставила инвесторам возможность интернет-трейдинга и запустила расчет индекса в режиме реального времени.

Уже по результатам первых месяцев работы биржа вплотную приблизилась к лидеру – ПФТС.

Дневные результаты торгов на ПФТС, «Украинской бирже»

Источники: ПФТС, Украинская биржа

Потеря части рынка, конечно же, не устраивала ПФТС, руководство которой в экстренном порядке начало реорганизацию как юридической формы, так и технологий биржи.

По иронии судьбы в Украине столкнулись две конкурирующие российские технологии: на «Украинской бирже» для торговли используется программный продукт РТС – RTS Plaza; в ПФТС же буквально недавно купили PFTS Next, которая представляет собой разработки для NYSE и Nasdaq, адаптированные Московской межбанковской валютной биржей (ММВБ) под украинские реалии.

Таким образом, по сути две украинские биржи самым непосредственным образом конкурируют между собой, предлагая практически одинаковые условия и инструменты. И хотя уже сейчас некоторые брокеры рассчитывают на возможность арбитража, хотелось бы верить, что каждая из бирж в будущем найдет свой сегмент рынка.

В России противостояние двух бирж привело к их условной специализации: ММВБ лидирует на валютном и спотовом рынках, РТС – в сегменте срочных сделок. К чему может привести конкуренция украинских площадок, сейчас еще слишком рано оценивать. В любом случае мы с вами уже стали очевидцами прописных истин из учебника по экономике, которые гласят, что в результате конкуренции выигрывает потребитель.

Виталий Горовой,http://gorovoy.info