Минфин одолжил на внутреннем рынке почти $600 миллионов

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 575,088 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций семи серий, номинированных в долларах США, сроками обращения от 490 до 546 дней со средневзвешенной доходностью 3,85% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 15,433 млрд грн.

Неделей ранее, 22 ноября, Минфин на плановом ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 88,869 млн долл., после того как два предыдущих аукциона завершились безрезультатно.

Таким образом, Минфин привлекает валюту посредством продажи ОВГЗ вторую неделю подряд, при этом объем привлеченных средств полностью покрывает выплаты, связанные с погашением валютных облигаций внутреннего госзайма на 300 млн долл. 22 ноября.

Справка УНИАН. По состоянию на 28 ноября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 697,721 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 52% их общего объема.