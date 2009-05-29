Эксперт: украинский рынок акций растет на позитиве мировых бирж

Текущему росту украинского фондового рынка способствует позитивная динамика на мировых площадках, которая была поддержана положительной макроэкономической статистикой в США.

Такое мнение высказала УНИАН аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В частности, отметила она, объем заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 1,9%, что оказалось неожиданным для экономистов, ожидавших, что по сравнению с мартом показатель не изменится. Кроме того, снизилось число первичных заявок на пособие по безработице, добавила аналитик. Между тем, по ее словам, число безработных, получающих пособие, достигло нового рекордного уровня.

По информации аналитика, украинский фондовый рынок сегодня, 29 мая, открылся небольшим ростом по большинству ликвидных бумаг, а аутсайдерами стали акции Укртелекома и Райффайзен Банк Аваль, курсовая стоимость которых ближе к полудню снизилась на 1,20% и 0,38%. По состоянию на 12:30 индекс Украинской биржи UX прибавил 1,29% до 1121,95 пунктов, а индекс ПФТС - 0,75% до 439,76 пунктов, сообщила Е.ЕВДОЧЕНКО. При этом покупательская активность участников торгов, очевидно, истощается, допускает она.

Аналитик считает, что, вероятно, текущий уровень не представляет интереса для активных покупок со стороны участников рынка. В целом украинский рынок акций вышел из зоны низкой исходной базы, обусловленной чрезмерным падением украинского фондового рынка в прошлом-начале текущего года, предполагает Е.ЕВДОЧЕНКО. Однако, по ее мнению, «для продолжения роста преувеличенных надежд на относительно быстрое восстановление мировой экономики, видимо, маловато, необходимы более веские причины». Возможно, корпоративная и макроэкономическая отчетность за первое полугодие текущего года станет таким переломным моментом, считает аналитик.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, наиболее важной публикацией, которая определит динамику рынков в краткосрочной перспективе, станет уточненное значения ВВП в США за первый квартал 2009 года. Средний прогноз экспертов составляет -5,5%, в то время как предыдущее значение равнялось -6,1%, отметила аналитик.