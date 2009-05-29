Российские фондовые индексы обновили максимумы с начала года

Российские фондовые индексы в пятницу обновили максимумы с начала года, вернувшись к уровням начала октября; индекс ММВБ поднялся выше 1100 пунктов, свидетельствуют данные бирж.

На открытии торгов в пятницу рынок продолжил подъем предыдущего дня, подстегнутый выходом благоприятных данных по экономике США в четверг, сообщает РИА Новости..

После публикации сильной статистики индексы США повысились до рекордного уровня за последние полгода за счет роста котировок компаний банковского и нефтегазового секторов. Заявки на пособие по безработице в США за неделю упали на 13 тысяч, тогда как ожидалось сокращение всего на 3 тысячи. А заказы на товары длительного пользования в США в апреле выросли на 1,9% при ожидавшемся росте на 0,5%.

Кроме того, российский рынок акций поддерживает рост цен на нефть (на фоне падения курса доллара), которые поднялись выше уровня 65 долларов за баррель.

На фоне позитивных сигналов с мировых рынков индекс ММВБ на 13.00 мск вырос на 2,42% - до 1101,02 пункта. Индекс РТС поднялся к этому времени на 2,16% - до 1076,50 пункта.

На фоне дорожающей нефти в лидерах торгов к середине пятницы на ММВБ находятся акции нефтегазовых компаний - ЛУКОЙЛа (+2,50%), "Сургутнефтегаза" (+1,67%), "Газпромнефти" (+2,73%). При этом котировки "Роснефти" (+2,33%) поддерживает также позитивная отчетность за первый квартал текущего года по US GAAP, опубликованная накануне.

На фоне укрепления рубля (курс доллара опустился в пятницу ниже отметки 31 рубль), а также подъема в акциях американских банков растут котировки Сбербанка (+3,47%) и ВТБ (+2,06%).

Акции "Норникеля" подорожали к середине дня на 1,74%.

Под занавес пятницы (в 16.30 мск) ожидается публикация пересмотренных данных по ВВП США за первый квартал текущего года.