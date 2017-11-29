Гройсман рассказал, сколько предприятий хочет видеть в списке запрещенных к приватизации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за утверждение нового перечня не подлежащих приватизации государственных компаний, что позволит продать нестратегические активы и оставить в госсобственности важные предприятия.

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«Нужно принять новый перечень, где указать 20, 30, 40 компаний, которые не подлежат приватизации», - сказал премьер.

По словам Гройсмана, принятие нового законопроекта о приватизации и утверждение перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, является важнейшей задачей властей.

«Сейчас законопроект готовится ко второму чтению. Это один из важнейших законов, которые будут проголосованы во время следующего рассмотрения парламентом реформ», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества (№7066).

Временно исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил, докладывая по законопроекту, что он направлен на упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - деления на объекты малой и большой приватизации. Предусматривается расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.

По словам Владимира Гройсмана, принятие нового закона о приватизации позволит начать масштабную продажу около 1 тыс. госпредприятий из 3,5 тыс.