Винница исключена из контрольного списка рейтингов

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило об исключении долгосрочного кредитного рейтинга города Винницы из контрольного списка рейтингов и выпусков процентных облигаций (серии 1-А, 1-В, 1-С, 1-D, 1-E, 1-F) Винницкого городского совета на сумму 45 млн. грн., а также подтвердил рейтинги на уровне uaBBB-.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства. Прогноз рейтингов - негативный.

Согласно сообщению, выведение кредитных рейтингов из контрольного списка рейтингов связано с проведением 28 мая 2009 года реструктуризации выпуска муниципальных облигаций серии С на сумму 4 млн. грн. в полном объеме. Реструктуризация была проведена до момента наступления расчетов по обязательствам согласно всех требований, которые определены действующим законодательством Украины.

Как отметили в агентстве, негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков, а именно низкого уровня выполнения в 2008 году и январе-мае текущего года годового плана поступлений в бюджет города и ухудшения его ликвидности, дальнейшего уменьшения спроса и, как результат, цен на земельные участки и имущество коммунальной собственности, вызванное общей негативной макроэкономической динамикой в стране, что будет влиять на объемы поступлений в бюджет развития и может усложнить процесс аккумулирования бюджетных ресурсов.

По информации "Кредит-Рейтинга", заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде. Помещение рейтинга в список означает, что в настоящее время агентство рассматривает вопрос его изменения в связи с событиями или развивающимися тенденциями, которые существенным образом могут повлиять на кредитоспособность обладателя такого рейтинга.