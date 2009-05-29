По результатам торгов в пятницу, 29 мая, индекс ПФТС повысился на 0,37% – до 438,03 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 14 млн. 397 тыс. грн.

Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,34% – до 1122,47 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 5 млн. 278 тыс. грн.