Стала известна причина обвала биткоина - биржи не справляются с трафиком

Как стало известно, накануне частично прерывалась работа крупнейшей в США биржи биткоинов Coinbase - некоторые из 12 миллионов клиентов биржи не могли зайти в свои личные кабинеты, другие отмечали медленную работу сервиса, сообщает портал Marketwatch.com.

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В администрации биржи отметили, что проблемы были вызваны огромным наплывом посетителей – в среду площадка зафиксировала новый рекорд по трафику. Работа была восстановлена в течение часа.

Также наблюдались неполадки на трейдинговой платформе GDAX, принадлежащей Coinbase, и площадках Gemini и Bitstamp.

Согласно данным Coindesk, на 09:10 по киевскому времени курс биткоина восстановился до 10 142 долларов.

Как сообщал УНИАН, после взятия вчера очередного рекорда, курс Bitcoin резко пошел вниз, обрушившись сразу на 2 тысячи долларов.