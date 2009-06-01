Российский рынок акций откроется ростом

Российский рынок акций в понедельник откроется ростом котировок вслед за позитивной динамикой на мировых рынках, считают аналитики.

"Российский рынок открывается на позитивном внешнем фоне. Американские площадки закрылись ростом на оптимистичных ожиданиях начала восстановления мировой экономики, фьючерсы - в плюсе. Нефтяные котировки находятся выше отметки 66 долларов за баррель и продолжают движение вверх. Азия поддерживает восходящие тенденции", - говорит аналитик "Файненшл Бридж"Екатерина Лощакова. "На фоне роста цен на товарных биржах повышенным спросом сегодня могут пользоваться акции сырьевых компаний, в первую очередь, наиболее ликвидные бумаги нефтегазового сектора", - считает аналитик "Финама"Денис Круглов. Начальник аналитического управления "Олмы"Владимир Детинич также прогнозирует повышение на российском фондовом рынке на фоне роста цен на нефть и мировых фондовых индексов. "С позиций технического анализа, о возможности продолжения роста по индексу РТС говорит и пробой уровня 1060 пунктов", - считает эксперт. Вместе с тем, покупки будут преобладать в первой половине дня, добавляет Лощакова. "Ближе к закрытию выйдут статданные по личным доходам и расходам населения США, а также индексу деловой активности в производственном секторе и расходам на строительство, которые могут вызвать изменение динамики российских индексов на окончании сессии в случае, если будут хуже прогнозов", - напоминает эксперт. По итогам торгов в РФ в пятницу индекс РТС вырос на 3,21% - до 1087,59 пункта, индекс ММВБ прибавил 4,5%, закрывшись на отметке 1123,38 пункта. Фондовые индексы США повысились в пределах 1% за счет акций компаний сырьевого, транспортного и финансового секторов, европейские индексы закрылись разнонаправлено, наблюдается повышение по азиатским индексам. На сырьевых рынках в пятницу также наблюдалась позитивная динамика, - цена барреля нефти марки Brent приблизилась к отметке в $66.