Рынки Азии начали месяц новыми рекордами

Азиатские фондовые индексы в понедельник начали месяц новыми положительными рекордами после выхода сообщений о том, что два опроса китайских компаний отразили рост промышленного производства в КНР в мае третий месяц подряд, а также данных о скачке этого показателя в Японии в апреле. "Рынок ценных бумаг подрос на преобладании надежд на экономическое возрождение Японии и других стран", - заявил агентству Рейтер старший аналитик Daiwa Asset Management Йосинори Нагано. "Позитивные экономические данные, в частности, из Китая, должны поддержать дальнейший рост, - сказал агентству Bloomberg глава стратегического отдела гонконгской Baring Asset Management (Asia) Ltd. Кхием До. - Аппетит к рискам стремительно возвращается". Набравший с 9 марта 2009 года почти 50% общий для 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (кроме Японии) индекс MSCI AC Asia Pacific по итогам понедельника поднялся на 2,5%. Отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии индекс Nikkei к концу торговой сессии на Токийской фондовой бирже поднялся на 1,6% (155,25 пункта) - в 9677,75 пункта, причем ранее днем в ходе торгов он достиг рекордно высокой с 8 октября планки в 9691,73, передает Рейтер. Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, подрос на 1,6% - до 912,52 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng набрал в понедельник сразу 4%, остановившись на 18888,59 пункта, а сводный индекс Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite Index) по итогам торговой сессии вырос на 3,4%, достигнув 2721,28. Рынки Австралии, Сингапура и Южной Кореи подросли соответственно на 2%, 2,2% и 1,4%. Однако не все аналитики считают продолжающийся на протяжении последних недель рост азиатских бирж стабильным. "На нынешних уровнях движение вверх ограничено, а риск падения высок: любые негативные данные из США могут привести к коррекции, - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс инвестиционный менеджер гонконгской DBS Vickers Питер Лаи. - Основополагающие показатели остались без изменений, а данные по экономике, хотя и улучшились, все же остаются очень плохими". "Я советую своим клиентам продавать", - заключил он.