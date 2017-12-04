ДТЭК выплатит своим кредиторам все проценты по евробондам в первом квартале 2018 года

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова принял решение в первом квартале 2018 года выплатить всю сумму по процентным ставкам кредиторам - владельцам ранее выпущенных компанией облигаций. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

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"В свете позитивных макроэкономических трендов и финансового результата группы DTEK Energy за первые 9 месяцев 2017 года, группа сообщает о своем решении выплатить все процентные ставки всем держателям евробондов в первом квартале 2018 года", - говорится в сообщение.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДТЭК выпустил еврооблигации на 500 миллионов долларов с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою "дочку" DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 миллионов долларов с погашением в апреле 2018 года.

В апреле прошлого года компания заявила о невозможности в ближайшее время полностью оплатить купоны (проценты) по еврооблигациям на сумму 910 миллионов долларов с погашением в 2018 году и предложила кредиторам провести долгосрочную реструктуризацию своих долгов. В декабре 2016 года компания сообщила о продлении срока выплат по ряду обязательств на 8 лет.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент", акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов.