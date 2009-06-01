Индекс ПФТС сегодня вырос на 2,57%

По результатам торгов в понедельник, 1 июня, индекс ПФТС повысился на 2,57% – до 449,29 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 4 млн. 635 тыс. грн.

Индекс акций (UX) Украинской Биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,22% – до 1158,41 пункта. Общий объем сделок на Украинской Бирже составил 5 млн. грн.