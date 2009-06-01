Эксперт: украинские акции стремительно растут

Украинские акции продолжают стремительный рост, сообщил УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «украинский фондовый рынок сегодня двигался в кильватере европейских индексов и позитивной динамики американских бирж, как по результатам прошлой торговой сессии, так и по открытию сегодняшних торгов». Украинская Биржа (УБ) вновь обошла ПФТС по объемам, отметил экономист.

Как сообщил А.БЛИНОВ, участники торгов на УБ заключали сделки по 15 эмитентам, и котировки по ним выросли. По информации экономиста, самый значительный прирост капитализации (9%) в условиях продолжения роста цен на нефть зафиксировала нефтегазовая компания «Укрнафта», которая закрылась на уровне 157 грн. за акцию.

Как сообщал УНИАН, по результатам торгов в понедельник, 1 июня, индекс ПФТС повысился на 2,57% – до 449,29 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 4 млн. 635 тыс. грн.

Индекс акций (UX) Украинской Биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,22% – до 1158,41 пункта. Общий объем сделок на Украинской Бирже составил 5 млн. грн.