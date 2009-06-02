Торги в США завершились ростом фондовых индексов

Торги в США в понедельник 1 июня завершились ростом фондовых индексов. Причиной роста стали благоприятные макроэкономические показатели из США и Китая, которые нивелировали хоть и ожидаемые, но все равно негативные новости о банкротстве GM, сообщает k2kapital..

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 221,11 пункта, или на 2,6%, до 8721 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 23,73 пункта, или на 2,5%, на отметке 942,87 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 54,35 пункта, или на 3%, и закрылся на отметке 1829 пунктов.

Поводом для оптимизма инвесторов и трейдеров стали макроэкономические данные из Китая, где индекс PMI для промышленного сектора в мае удержался выше критически важной отметки 50 пунктов, что говорит о промышленном росте в стране.

Отчеты из США также оказались довольно неплохими. Министерство торговли сообщило, что личные доходы американцев в апреле с учетом коррекции неожиданно выросли на 0,5% по сравнению с мартом. А вот расходы на личное потребление в апреле снизились на 0,1%. Аналитики прогнозировали снижение личных доходов на 0,2%, а личных расходов - на 0,1%.

Кроме того, отчет Института менеджеров снабжения указал на то, что активность в производственном секторе США в мае сокращалась более низкими темпами, чем апреле. Так, производственный индекс в мае вырос до 42,8 пункта. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали всего 41,5 пункта.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство в США в апреле выросли на 0,8%. Аналитики ожидали, что расходы на строительство в апреле снизятся на 0,9%.

На фоне таких данных инвесторы проигнорировали развитие событий вокруг GM. Крупнейший в США автоконцерн General Motors (GM) в понедельник официально объявил о банкротстве. Заводы GM останавливаться на время процедуры управляемого банкротства останавливаться не будут. Директором по реструктуризации разорившегося GM будет назначен Альберт Коч.