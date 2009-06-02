Варшавская биржа резко выросла

В первый день лета главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 резко вырос на более 6%, пробив уровень в 1900 пунктов, что на 600 пунктов больше показателей февраля, когда индекс достиг дна и начал постепенно расти.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, подорожанию акций компаний, которые торгуются на польской фондовой площадке, способствовали позитивные данные из Китая и значительный рост бирж по всему свету, начиная с Азии на 2-3%, в Западной Европе на 3-4% и заканчивая Прагой и Россией, где главные индексы выросли на 6-7% соответственно.

Часть экспертов ожидали коррекцию после резкого майского роста, который после прыжка то рос, то падал, не опускаясь уровня ниже 1800 пунктов.

В понедельник, 1 июня, в Варшаве подорожали акции 250 компаний против 64, стоимость которых упала. 25 фирм удержали цену, а акциями еще 9 фирм не торговали.

Акции фирм в среднем подорожали от 5% до более 20%. Объем торгов составил около 400 млн. долларов.

Справка УНИАН. По данным сервиса money.pl, с декабря прошлого года индекс WIG20 вырос на около 12%, причем за последние три месяца рост составил почти 40%.