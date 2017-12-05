Торговля фьючерсами на Bitcoin начнется со следующей недели - WSJ

Торговля фьючерсами на Bitcoin в США начнется со следующей недели, так как конкурирующие чикагские фьючерсные биржи стремятся воспользоваться стремительно растущим интересом инвесторов к этой криптовалюте, сообщает Прайм со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте такжеБратья-близнецы стали первыми биткоиновыми миллиардерами - СМИ

Старт торговле фьючерсами Cboe Global Markets Inc. будет дан 10 декабря, а первым полным торговым днем станет 11 декабря.

Таким образом, торговлю фьючерсами на Bitcoin Cboe начнет раньше, чем ее крупнейший соперник - CME Group Inc., которая планирует запустить торговлю фьючерсам на Bitcoin только 18 декабря. В пятницу Комиссия по срочной биржевой торговле США разрешила обеим биржам начать операции с фьючерсами на Bitcoin.

Cboe работает с онлайн-брокерами, чтобы розничные инвесторы смогли начать операции с фьючерсами на Bitcoin как можно скорее, сообщил представитель компании.

Фьючерсы на Bitcoin позволят трейдерам делать ставки на рост и падение этой криптовалюты, подобно тому как функционирует система ставок на фьючерсы на нефть, кукурузу или золото. Появление фьючерсов на Bitcoin облегчит торговлю Bitcoin для банков Уолл-стрит и для небольших инвесторов.