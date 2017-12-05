Минфин одолжил на внутреннем рынке гривни, доллары и евро

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 490,894 млн грн, 90,009 млн евро и 26,022 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84 и 322 дня с доходностью 16% и 15,3% годовых соответственно.

Средства в евро поступили от размещения облигаций на 546 дней с доходностью 3,95% годовых, в долларах - на 539 дней с доходностью 3,85% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 4,106 млрд грн.

Напомним, Министерство финансов посредством продажи ОВГЗ привлекло в госбюджет 575,1 млн долл. на прошлой и 88,9 млн долл. – на позапрошлой неделе, после двух провальных ОВГЗ-аукционов, что в Национальном банке объяснили значительными излишками валютной ликвидности в банковской системе на уровне около 4 млрд долл.

Справка УНИАН. По состоянию на 5 декабря объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 714,642 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 50% их общего объема.