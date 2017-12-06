Капитализация биткоина превысила $200 миллиардов

Самая популярная в мире криптовалюта - биткоин - в ходе торгов взяла очередной исторический максимум - отметку в $12 тысяч, тем самым его капитализация превысила $200 млрд, свидетельствуют данные торгов на портале Coinmarketcap, передает Прайм.

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Биткоин на бирже Bitfinex сегодня утром торговался в диапазоне $11 405 - $12 160 за единицу.

С начала текущего месяца биткоин вырос в цене на 20%, тем самым его капитализация впервые в истории криптовалют превысила $200 млрд.

Рост криптовалют подстегивает еще и то, что потихоньку эта валюта выходит из "серого" правового поля. В США торговля фьючерсами на биткоин начнется уже со следующей недели.