Индекс ПФТС вырос на 1,74%
19:00, 02 июня 2009Фондовый рынок
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«Украинской биржи» - на 1,42%
По результатам торгов во вторник, 2 июня, индекс ПФТС вырос на 1,74% – до 457,10 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 9 млн. 147 тыс. грн.
Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,42% – до 1174,87 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 13 млн. 997 тыс. грн.
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