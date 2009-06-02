По результатам торгов во вторник, 2 июня, индекс ПФТС вырос на 1,74% – до 457,10 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 9 млн. 147 тыс. грн.

Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,42% – до 1174,87 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 13 млн. 997 тыс. грн.