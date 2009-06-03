ФГИ намерен продать 0,1% «АрселорМиттал Кривой Рог»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на продажу на фондовой бирже 0,1%-ный пакет акций ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Об этом говорится в утвержденном приказом ФГИУ от 29 мая этого года помесячном приватизационном плане-графике на II-IV кварталы 2009 года, обнародованном на сайте Фонда.

В соответствии с планом-графиком, 0,1%-ный пакет планируется выставить на продажу в июле этого года.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.