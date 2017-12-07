В Нацкомиссии рассказали о перспективах развития фондового рынка в Украине

Украина за счет производства и торговли энергоносителями и продукцией аграрно-промышленного комплекса за пять лет может создать рынок фьючерсных контрактов, объем которого превысит 40 миллиардов долларов. Об этом во время конференции о развитии товарного биржевого рынка заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Читайте такжеТимур Хромаев: В Украине фондового рынка нет из-за того, что все процессы на нем "серые"

"Мы говорим, что за пять лет Украина может создать фьючерсный рынок номинальным размером 40-50 миллиардов долларов", - сказал он.

По словам Хромаева, основными товарами, которые будут торговаться по фьючерсным контрактам, станут энергоносители и аграрная продукция.

"У нас мощные сегменты экономики – это агрорынок. Фьючерсный рынок в этой сфере может достигнуть размера от 10 до 20 миллиардов долларов… Для энергетиков объем фьючерсного рынка сопоставим с фактической продукцией, которая производится, - это около 20 миллиардов долларов", - добавил глава Нацкомиссии.

Как сообщал УНИАН, в начале августа "Украинская биржа" в сотрудничестве с Государственным агентством резерва Украины запустили первые торги поставочными фьючерсными контрактами на зерновые.

Комментируя это событие, Хромаев отмечал, что новые финансовые инструменты создают реальные преимущества для всех его участников - производителей продукции, трейдеров, финансовых посредников, где самое главное преимущество – это возможность хеджирования (страхования) рисков.