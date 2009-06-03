На продажу выставят 74,6% ОАО «Росава»

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на приватизационный конкурс с открытым предложением цены 74,620% ОАО «Росава».

Об этом говорится в утвержденном приказом ФГИУ от 29 мая помесячном приватизационном плане-графике на II-IV кварталы 2009 года.

В соответствии с помесячным планом-графиком, данный пакет планируется выставить на приватизацию в августе этого года.

Справка УНИАН. В январе 1999 года на базе шинного завода ОАО "Росава" (ПО "Белоцерковшина", г. Белая Церковь) было создано совместное предприятие ЗАО "Росава".

В конце 2004 года ЗАО "Росава" вышло из производственной структуры холдинга "Амтел".

ЗАО «Росава» реализует на украинском рынке около 50% своей продукции, в Россию экспортирует около 30%, в страны СНГ - 20%, в страны дальнего зарубежья - 6%.