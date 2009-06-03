В июне выставят на продажу 94,5% «Днеправиа»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на приватизационный конкурс с открытым предложением цены 94,572% ОАО «Днеправиа».

Об этом говорится в утвержденном приказом ФГИУ от 29 мая этого года помесячном приватизационном плане-графике на II-IV кварталы 2009 года, обнародованном на сайте Фонда.

В соответствии с помесячным планом графиком, данный пакет планируется выставить на приватизацию в июне этого года.

Справка УНИАН. В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного.

Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складской комплекс), гостиничным и административным комплексами.

Уставный капитал «Днеправиа» зарегистрирован в размере 29 595 620 грн. Управление 100% пакетом акций компании осуществляет Фонд государственного имущества Украины.

4 ноября 2004 года в отношении «Днеправиа» было возбуждено дело о банкротстве. 11 августа 2005 г. суд постановил открыть процедуру санации. На данный момент план санации разрабатывается и пока не утвержден.