ФГИ планирует продать 46% «Черкассыоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на приватизационный конкурс с открытым предложением цены 46% акций ОАО «Черкассыоблэнерго».

Об этом речь идет в утвержденном приказом Фонда госимущества от 29 мая т.г. помесячном приватизационном плане-графике на II-IV кварталы 2009 года.

В соответствии с помесячным планом-графиком, данный пакет планируется выставить на приватизацию в ноябре ткущего года.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины N 474-р от 28 апреля 2009 г., в текущем году на приватизацию планировалось выставить 46% акций ОАО "Черкассыоблэнерго", которые находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины», а также 25% акций, принадлежащих ЗАО «УкрЭСКО».

Справка УНИАН. ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области. Компания поставляет электроэнергию 595 985 физических и 14 415 юридических абонентов (771 – промышленных, 12 464 – непромышленных).

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляется через НАК «Энергетическая компания Украины», опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%).

14,53% акций компании принадлежат Grayham Investments Limited (Британские Виргинские острова), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кипр).

В 2008 году "Черкассыоблэнерго" увеличило прибыль на 65,9% – до 50,121 млн. грн.