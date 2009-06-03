"Альтана Капитал": коррекция может нивелировать успехи рынка акций

Если игроки украинского фондового рынка начнут фиксировать прибыль, то коррекция нивелирует все его достижения последних дней.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

Он сообщил, что относительно дальнейшей перспективы рынка «точно можно утверждать лишь тот факт, что он будет расти до тех пор, пока у игроков будет уверенность в позитивной внешней обстановке». Однако в сложившейся ситуации политической нестабильности и продолжающегося микроэкономического негатива этой уверенности остается все меньше, считает брокер.

Е.ПШЕНИЧКИН отметил, что, в частности, «утро вторника, 2 июня, на украинском рынке акций было отмечено движениями спекулянтов, которые спешили продать свои портфели, опасаясь надвигающейся коррекции». Отечественные индексы начали снижаться приблизительно на 0,5-1%. Однако позитивный внешний новостной фон и положительная динамика европейских и российских торговых площадок привели к тому, что к середине дня утренние продажи были компенсированы восходящим движением, добавил он.

По словам брокера, среди фаворитов вчерашнего дня вновь был металлургический сектор. Е.ПШЕНИЧКИН сообщил, что «особо отметились акции Енакиевского метзавода – рост на 7%, подтвержденный внушительными объемами как на ПФТС, так и на Украинской бирже». Привлекательно для инвесторов выглядели также акции «Азовстали» (рост на 3-4%) и Алчевского меткомбината (рост на 2-3%), отметил брокер. Сильные позиции вчера занимали также бумаги «Укрнафты» и «Мотор Сичи», добавил Е.ПШЕНИЧКИН.