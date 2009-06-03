Кабмин освободил Балюка от должности главы ГКЦБФР

Кабинет министров Украины освободил Анатолия БАЛЮКА от должности председателя Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

Он уточнил, что увольнение произошло согласно заявлению А.БАЛЮКА об отставке. Другим распоряжением Кабмин назначил на эту должность Сергея ПЕТРАШКО.