Dow Jones и FEAS запустят индексы Dow Jones FEAS

Dow Jones совместно с Федерацией Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) запустит в пятницу, 5 июня, индексы Dow Jones FEAS. Впервые индексы создаются для оценки деятельности компаний во всем Евро-Азиатском регионе, сообщили в среду в пресс-службе компании. Три из вводимых индексов являются составными, а два – региональными.

Составной Индекс Dow Jones FEAS в настоящее время включает в себя акции 10 стран из 32 государств-членов Федерации. Это биржи Абу-Даби, Аммана, Бахрейна, Белграда, Болгарии, Стамбула, Карачи, Македонии, Маската и Загреба.

Ближневосточный/Кавказский Индекс Dow Jones FEAS включает акции бирж Абу-Даби, Бахрейна, Аммана и Маската.

Юго-Восточный Европейский Индекс Dow Jones FEAS определяет эффективность компаний, представленных на биржах Болгарии, Загреба, Македонии, Белграда и Стамбула.

«FEAS содействует развитию новых фондовых бирж в евро-азиатском регионе, способствует прозрачным рыночным условиям и росту торгов», – заявил президент компании Dow Jones Майкл Петронелла, передает ИТАР-ТАСС.