Получить почти 23 миллиарда: стали известны предприятия, которые хотят продать в 2018 году (список)
Глава Фонда сообщил, что по некоторым предприятиям уже ведется приватизационная подготовка, чтобы весной 2018 года выйти на непосредственную продажу.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) утвердил список из почти 100 предприятий, которые по классификации относятся к группам В, Г, Е и подлежат приватизации в 2018 году.
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Об этом сообщила пресс-служба Фонда со ссылкой на руководителя ФГИУ Виталия Трубарова.
Согласно сообщению, для приватизации предлагаются: ряд энергетических компаний, «Сумыхимпром», Львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», Криворожская теплоцентраль, «Львовская угольная компания», Запорожский титано-магниевый комбинат и др.
По словам Трубарова, Фонд госимущества планирует выполнить план поступлений от приватизации в размере 22,5 млрд грн.
«Это реальная сумма, которую Фонд выполнит. В ближайшее время Верховная Рада примет новый закон о приватизации, который не только упростит процесс приватизации и сократит сроки подготовки, но и станет понятным инвесторам. Поэтому следующий год должен стать годом большой приватизации», - цитирует пресс-служба Трубарова.
Он также подчеркнул, что по некоторым предприятиям уже ведется приватизационная подготовка, чтобы весной 2018 года выйти на непосредственную продажу таких объектов, как «Центрэнерго», «Одесский припортовый завод», энергокомпании и др.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества, требуемый в рамках сотрудничества Украины с ключевым кредитором Международным валютным фондом и другими международными партнерами.