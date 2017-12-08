Получить почти 23 миллиарда: стали известны предприятия, которые хотят продать в 2018 году (список)

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) утвердил список из почти 100 предприятий, которые по классификации относятся к группам В, Г, Е и подлежат приватизации в 2018 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда со ссылкой на руководителя ФГИУ Виталия Трубарова.

Согласно сообщению, для приватизации предлагаются: ряд энергетических компаний, «Сумыхимпром», Львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», Криворожская теплоцентраль, «Львовская угольная компания», Запорожский титано-магниевый комбинат и др.

По словам Трубарова, Фонд госимущества планирует выполнить план поступлений от приватизации в размере 22,5 млрд грн.

«Это реальная сумма, которую Фонд выполнит. В ближайшее время Верховная Рада примет новый закон о приватизации, который не только упростит процесс приватизации и сократит сроки подготовки, но и станет понятным инвесторам. Поэтому следующий год должен стать годом большой приватизации», - цитирует пресс-служба Трубарова.

Он также подчеркнул, что по некоторым предприятиям уже ведется приватизационная подготовка, чтобы весной 2018 года выйти на непосредственную продажу таких объектов, как «Центрэнерго», «Одесский припортовый завод», энергокомпании и др.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества, требуемый в рамках сотрудничества Украины с ключевым кредитором Международным валютным фондом и другими международными партнерами.