Astrum: украинский рынок акций сегодня снизился

Украинский рынок акций сегодня умеренно скорректировался со взятой вчера высоты в соответствии с корректировкой европейских и американских индексов.

Об этом УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, к закрытию украинских бирж европейский широкий индекс DJ Stoxx 600 упал на 1,65%, а индексы США находились на 1,5%-2% ниже уровня открытия. Экономист отметил, что индекс УБ потерял 1,8%, снизившись до 1153 пунктов, тогда как ПФТС снизился на 0,3%, закрывшись на отметке 455.

А.БЛИНОВ сообщил, что объемы торгов на ПФТС были очень малы, лишь 1,4 млн. грн. «С такими объемами любые изменения индекса ПФТС должны рассматриваться с изрядной долей скептицизма из-за крайне низкой ликвидности», - считает он.

По информации экономиста, объемы торгов на УБ составили 7,5 млн. грн., более чем в пять раз превысив объемы на ПФТС. Он отметил, что практически все акции показали снижение. На УБ шесть эмитентов торговались больше чем с 20 сделками по каждому, общее число сделок составило 339, сообщил А.БЛИНОВ. Больше всех упал банк «Форум» - на 4,8% - до 7,17 грн. за акцию, добавил он.