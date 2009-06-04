Фондовые рынки США закрылись снижением

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 3 июня, продемонстрировали незначительный спад в пределах 0,59-1,37% после последовательного роста в течение четырех дней подряд на фоне снижения стоимости нефти, отрицательно сказавшегося на котировках акций энергетических компаний, сообщает РИА Новости..

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,75%, достигнув 8675,24 пункта.

S&P 500 в среду понизился на 1,37%, достигнув 931,76 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,59% - до 1825,92 пункта.