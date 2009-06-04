Европейские фондовые торги закрылись снижением

Фондовые торги в Европе закрылись в среду падением индексов на фоне снижения цен на нефть и металлы и опасений инвесторов, что трехмесячное ралли опередило надежды на прибыль и экономический рост, сообщает k2kapital..

Акции крупнейшего производителя микросхем в Европе STMicroelectronics упали в цене на 4,1%, бумаги ASML Holding NV – на 3,3% на фоне снижения прогнозов по продажам полупроводникового оборудования.

Цены на бумаги банка HSBC снизились на 1,4%, на акции сталелитейной компании Salzgitter – на 5,7%, на акции застройщика и мобильного оператора Bouygues – на 29%.

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 2,01% до 868,10 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 2,09% до 4383,42 пункта, немецкий DAX - на 1,74% до 5054,53 пункта, французский CAC-40 - на 2,02% до 3309,65 пункта.