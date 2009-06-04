Дивиденды в Европе снизятся на 10% в с.г., на 22% в 2010 г. – эксперты

Европейские компании будут сокращать дивиденды самыми быстрыми темпами с 1999 года в следующие 18 месяцев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявления экспертов, основанные на анализе фьючерсного рынка.

Индекс фьючерсов на дивиденды Dow Jones Euro Stoxx 50 Index Dividend Futures, который позволяет инвесторам оценивать будущие выплаты компаний, показывает возможное сокращение дивидендов на 28% в 2009 году по сравнению с 2008 годом. В 2010 году снижение составит 32%, по данным биржи Eurex и агентства Bloomberg.

Как передает Finmarket.Ru, компании сокращают дивиденды на фоне мировой рецессии, чтобы сохранить достаточный объем ликвидности. Влияние рецессии будет настолько ощутимым, что дивиденды, скорее всего, снизятся, несмотря на возможный рост чистой прибыли европейских компаний в среднем на 10% в этом году и на 22% в следующем, прогнозируют аналитики.

"Все еще очень много компаний, которым не хватает средств и которые считают уменьшение дивидендов простым способом снизить зависимость от заемного капитала, - утверждает заместитель председателя совета директоров лондонской Credit Suisse Asset Management Боб Паркер. - Дивиденды будут заметно снижены, и все больше компаний будут делать все возможное, чтобы улучшить показатели денежных потоков".

По итогам торгов в среду Dow Jones Euro Stoxx 50 Index Dividend Futures опустился до 113 пунктов, что на 28% ниже, чем 157,7 пункта, зафиксированные в аналогичной период в 2008 году. Снижение индекса говорит о том, что инвесторы ожидают равнозначного уменьшения дивидендов.

Фондовый индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,5% с начала года, однако все еще остается на 46% ниже шестилетнего максимума, достигнутого в июле 2007 года.