Apple купила сервис распознавания музыки Shazam

Apple подтвердила покупку приложения для распознавания музыки Shazam.

Как пишет Reuters, сумма сделки официально не раскрывается.

В Apple отметили, что Shazam станет естественной частью стримингового сервиса Apple Music и поможет пользователям узнавать новые песни.

При этом в Apple не сообщили, будет ли Shazam по-прежнему доступен на устройствах с операционной системой Android.

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Ранее СМИ сообщали, что американская компания Apple близка к тому, чтобы приобрести мобильное приложение Shazam. По оценкам издания TechCrunch, Apple заплатила 400 миллионов долларов.

Британская компания Shazam Entertainment Ltd. с момента основания привлекла $143,5 млн инвестиций, следует из данных Crunchbase.

В сентябре 2016 года Shazam Entertainment Ltd. впервые за 17 лет своего существования получила операционную прибыль, а ее приложение скачали более одного миллиарда раз.

Издание The Wall Street Journal отмечало, что прибыль принес высокий объем рекламы. Рекламодатели, как уточнила газета, платят компании за использование технологии распознавания музыки и изображений в своих маркетинговых кампаниях.