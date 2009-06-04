Индекс ПФТС вырос на 0,18%
17:33, 04 июня 2009Фондовый рынок
0
УБ - снизился на 1,57%
По результатам торгов в четверг, 4 июня, индекс ПФТС вырос на 0,18% – до 456,39 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 42 млн. 166 тыс. грн.
Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,57% – до 1135,88 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 9 млн. 308 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter