По результатам торгов в четверг, 4 июня, индекс ПФТС вырос на 0,18% – до 456,39 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 42 млн. 166 тыс. грн.

Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,57% – до 1135,88 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 9 млн. 308 тыс. грн.