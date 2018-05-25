Мудрый Портной, или Новый председатель ГКЦБФР по заказу?..

Сегодня произошло одно весьма знаменательное событие – представление нового главы Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР). Еще не далее, как вчера утром информация о смене руководства комиссии воспринималась на уровне непроверенных слухов. Однако, в течение дня все переигралось, и уже к вечеру фондовую и околофондовую общественность всколыхнула абсолютно топовая новость – у Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) новый руководитель вместо, казалось бы, прочно укрепившегося Анатолия Балюка. Кстати, решение о смене руководства ГКЦБФР было принято Кабинетом министров, который, подкрепившись недавним вердиктом Конституционного суда, назначил без всякого там участия Президента - только по представлению премьер-министра - нового главу ведомства, которым стал некто Сергей Петрашко.

Что за птица?..

Раздобытая в Кабмине биографическая справка о новом главе ГКЦБФР уместилась на одной странице, а в разделе «трудовая деятельность» было всего два пункта: 1993–1996 гг. – ученик Вишнянского совхоза-техникума Львовской области Самборского района с. Вишня, 1996–2000 гг. – студент Львовского национального университета г. Львов. Общий стаж работы - 18 лет, стаж государственной службы – 3 года, ранг государственный службы - 8. И на этом все. Впрочем, как пояснил один из правительственных чиновников, просто факс с его биографией целиком не прошел, и все последующие страницы трудовой биографии просто потерялись. Возможно, потерялись не случайно…

Однако, если хорошо покопаться в Интернете и архивах центральных изданий о С.Петрашко можно узнать довольно много интересного. Сразу отметим, что С.Петрашко зарекомендовал себя, в первую очередь, как юрист, а не специалист в сфере ценных бумаг и фондового рынка. Но это не помешало ему набраться опыта претендента на разные посты. В 2008 году Кабмин пытался назначить С.Петрашко заместителем председателя ФГИ, но впоследствии Президент остановил действие распоряжения правительства. И опять таки в 2008 году блок «Наша Украина – Народная Самооборона» выдвигал С.Петрашко по своей квоте на должность председателя ГКЦБФР. Но тогда что-то не сложилось, и только сейчас С.Петрашко «улыбнулась удача».

Как утверждают злые языки, возможно на этот раз ему помог представитель другой политической силы – народный депутат из БЮТ Андрей Портнов. И если немного порыться в делах минувших дней, станет абсолютно очевидно, что С.Петрашко и А.Портнова связывает не один пуд соли. Именно С.Петрашко и А.Портнов входили в координационный комитет политических партий и общественных организаций «Право и свобода», который в 2005 году подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием обязать Виктора Ющенко уволить Петра Порошенко с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По мнению организации, параллельная работа П.Порошенко в СНБО и Верховной Раде противоречила украинскому законодательству.

Впрочем, П.Порошенко был не последней высокодолжностной фигурой, против которой выступал С.Петрашко. Так, в 2008 году в центральных украинских изданиях появилась фотография и.о. главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, под которой был размещен следующий текст: "Адвокат Петрашко Сергей Ярославович осуществляет правовую защиту граждан и юридических лиц, которые пострадали от коррупционных действий исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Наливайченко Валентина Александровича".

Кажется, и в этом случае нельзя исключать некоторое пересечение интересов с А.Портновым. Впрочем, если еще больше углубиться в биографию С.Петрашко, то можно понять, что круг его могущественных знакомых не ограничивается только одним А.Портновым. В 2005 году С.Петрашко выступает адвокатом Виктора Медведчука в его иске к тогдашнему главе президентской администрации Олегу Рыбачуку о распространении неправдивой информации. Так что защитный «зонтик» у С.Петрашко только одним А.Портновым, скорее всего, не исчерпывается, учитывая новое восхождение В.Медведчука по вертикали сегодняшней власти.

Конечно, после приведенных выше фактов напрашивается довольно логичный вопрос о профессиональных качествах С.Петрашко, которые он мог бы проявить на посту председателя комиссии. К сожалению, ответ на него остается пока открытым. Подавляющее большинство опрошенных фондовиков не смогли толком сказать, что следует ожидать от нового главы ГКЦБФР.

Церемония представления состоялась...

Не внесло ясности и сегодняшнее представление нового руководителя. На первый взгляд, оно задумывалось как масштабная акция с участием министра экономики Богдана Данилишина, бывшего главы ГКЦБФР Анатолия Балюка, членов комиссии, ее сотрудников, однако произвело совсем иное впечатление. Так, очутившись в зале заседаний, я долгое время не мог понять, почему на церемонии представления не присутствует виновник торжества, и только по прошествии некоторого времени осознал, что сидящий за столом молодой человек, выглядевший лет так на 26–27, и является новым главой комиссии. Конечно же, Сергею Петрашко не 26 лет, он 1976 года рождения, а это означает, что ему на сегодня 33 года, однако на фоне членов комиссии, средний возраст которых составляет 50 лет, новый руководитель казался уж слишком юным. Надеяться на то, что во время представления будет обнародована новая концепция или программа развития фондового рынка, шансов было мало, и в итоге чуда так и не произошло. Новый глава комиссии, как, впрочем, и все остальные участники церемонии, отделался формальными фразами, время от времени поглядывая в противоположную сторону стола, где сидел народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Андрей Портнов. После церемонии С.Петрашко сразу вышел, наотрез отказавшись давать какие-либо комментарии журналистам, которым осталось только предполагать, что в дальнейшем ждет комиссию, да, впрочем, и весь отечественный фондовый рынок…

Что будет новенького?..

Можно только предположить, что политика С.Петрашко как руководителя комиссии будет вестись в фарватере той политики, которую бы внедрял на этом посту сам А.Портнов. Во-первых, это будет мощная централизация принятия решений в самой комиссии, которая на сегодня больше напоминает федерацию удельных князей. Во-вторых, следует ожидать более слаженной работы с Фондом госимущества, особенно в том случае, если А.Портнову таки удастся занять кресло главы ФГИ. В третьих, учитывая особое отношение А.Портнова к сфере имущественных прав, следует ожидать возможного оживления ряда имущественных конфликтов, конечно, с целью защиты прав государства.

Вот практически и все, что сегодня можно сказать о Сергее Петрашко. Как говорится, поживем – увидим. Конечно, в нынешних условиях, когда украинский фондовый рынок требует реальной перезагрузки, назначать его регулятором не самого знающего в этой сфере человека, возможно, было не самым лучшим решением. Хотя, с другой стороны, кто и когда при назначениях в госкомиссию руководствовался необходимостью развития фондового рынка?

Гавриил Люцерна (для УНИАН)