НБУ подсчитал, сколько миллиардов гривень и долларов одолжил Минфин на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины в ходе аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в январе-ноябре 2017 года привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд грн и 1,382 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в ноябре от продажи ОВГЗ в госбюджет поступило 1,143 млрд грн и 664 млн долл.

Также сообщается, что в январе-ноябре Минфин направил 121,445 млрд грн на погашение облигаций и уплату дохода по ним, в том числе 61,493 млрд грн – на погашение бумаг, 59,952 млрд грн – на уплату купонного дохода.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 декабря объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 714,388 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 50% их общего объема.