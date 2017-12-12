Компания Ахметова проиграла апелляцию: "Укртелеком" должны вернуть государству

Апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании «ЕСУ», акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов, на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания-оператор фиксированной связи «Укртелеком».

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Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы «Укртелекома» от имени компании «ЕСУ» Михаил Шуранов.

«Сегодня было заседание суда, с решением которого ООО «ЕСУ» категорически не согласно. Компания планирует защищать свои права как акционера, в том числе подав кассационную жалобу», - сказал он.

По словам Шуранова, судебное решение не повлияло на работу «Укртелекома». Компания работает в штатном режиме и продолжает предоставлять услуги клиентам.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи «Укртелеком» компанией «ЕСУ», которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность.

В Фонде госимущества сообщили, что компания «ЕСУ» не выполнила свои обязательства по инвестированию 450 млн долл. в течение 5 лет в развитие предприятия, из-за чего фондом был инициирован иск о расторжении договора купли-продажи акций «Укртелекома».

По решению суда со счетов «ЕСУ» должна быть взыскана пеня в размере 2,171 млрд грн, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций "Укртелекома". В середине ноября «ЕСУ» обжаловала это решение суда в апелляционной инстанции.

Справка УНИАН. В 2011 году компанию «Укртелеком» выкупила компания ESU («ЕСУ»), заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» завершил сделку по покупке 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU.

В 2015 году Комиссия Верховной Рады по приватизации поручила тогдашнему главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации «Укртелекома».

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов.