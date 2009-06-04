Альтана Капитал: тренд на рынке акций остается восходящим

Говорить о разворотных тенденциях на украинском рынке акций пока рано, тренд остается восходящим.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, «в последние две сессии мы наблюдаем небольшой откат на фондовом рынке, но пока он проходит в рамках коррекции к росту». Скорее всего, в пятницу динамика украинских торгов сильно не изменится, а небольшая коррекция продолжится, считает брокер.

Как отметил А.РЕПИН, в среду, 3 июня, падением завершились торги в США и Европе на фоне как макроэкономических показателей, так и корпоративных новостей. Между тем, сообщил он, сегодня реакция на этот негатив на украинском рынке акций в виде отложенных продаж появилась лишь после получасового роста котировок на открытии.

По информации брокера, в середине дня падение усилилось на фоне ухудшения внешнего фона, однако вышедшие данные по рынку труда в США оказались лучше ожиданий, что смягчило негативные настроения, усилившиеся во второй половине торгового дня. Фьючерсы на американские индексы заметно подросли, сообщил А.РЕПИН. Он отметил, что наиболее активно сегодня торговались акции «Укрсоцбанка», Енакиевского метзавода, «Укрнафты» и «Азовстали», по которым было заключено максимальное количество сделок. Ростом котировок на ПФТС и Украинской бирже отметились акции «Мотор Сичи» (+1,23%) и «Захидэнерго» (+1,56%), добавил экономист.