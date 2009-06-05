Фондовые рынки Европы выросли

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в четверг, 4 июня, продемонстрировали рост в пределах 0,07-0,20%, несмотря на действия Европейского Центробанка (ЕЦБ), ухудшившего прогноз для экономики еврозоны в 2009, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

По расчетам специалистов ЕЦБ, в 2009 году рецессия в еврозоне составит 4,6%, а не 2,7%, как предполагалось ранее.

Возможно, вялый оптимизм инвесторов основывался на словах главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, который предположил, что экономическая активность до конца этого года будет снижаться гораздо меньшими темпами по сравнению с двумя первыми кварталами.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,08% - до отметки 4386,94 пункта.

Германский DAX в четверг повысился на 0,20%, достигнув 5,064.80 пункта.

Французский индекс CAC по итогам торгов поднялся на 0,07% - до 3312,03 пункта.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации.

CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.

DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).