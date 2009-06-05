Фондовый рынок Японии закрылся повышением ведущих индексов

09:50, 05 июня 2009
Фондовый рынок
0

Nikkei прибавил 1,0%

Торговая сессия на японском рынке акций в пятницу 5 июня завершилась повышением биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 1,0% до 9768,01 пункта. Индекс широкого рынка Topix повысился на 0,6% до 916,56 пункта, сообщает k2kapital..

Рост, наблюдаемый вчера и сегодня на рынке "черного золота" оказал поддержку котировкам акций нефтяных и торговых компаний. Без внимания участников торгов не осталась также ситуация, которая сложилась сегодня на валютном рынке. Ослабление курса японской национальной валюты по отношению к целому ряду других валют обеспечило повышенный интерес к бумагам крупнейших японских экспортеров, как автопроизводителей, так и компаний сектора высоких технологий. Между тем, не слишком удачно сложилась обстановка на торговых площадках для морских грузоперевозчиков, котировки которых отправились на отрицательную территорию на фоне снижения тарифов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter