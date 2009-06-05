Фондовый рынок Японии закрылся повышением ведущих индексов

Торговая сессия на японском рынке акций в пятницу 5 июня завершилась повышением биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 1,0% до 9768,01 пункта. Индекс широкого рынка Topix повысился на 0,6% до 916,56 пункта, сообщает k2kapital..

Рост, наблюдаемый вчера и сегодня на рынке "черного золота" оказал поддержку котировкам акций нефтяных и торговых компаний. Без внимания участников торгов не осталась также ситуация, которая сложилась сегодня на валютном рынке. Ослабление курса японской национальной валюты по отношению к целому ряду других валют обеспечило повышенный интерес к бумагам крупнейших японских экспортеров, как автопроизводителей, так и компаний сектора высоких технологий. Между тем, не слишком удачно сложилась обстановка на торговых площадках для морских грузоперевозчиков, котировки которых отправились на отрицательную территорию на фоне снижения тарифов.