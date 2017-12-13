Минфин одолжил на внутреннем рынке еще почти 4 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 декабря привлекло в государственный бюджет 3,858 млрд грн и 3,5 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 161 и 1764 дня с доходностью 16,3%, 15,9% и 15,74% годовых, соответственно.

Средства в евро поступили от размещения облигаций на 539 дней с доходностью 3,95% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 3,970 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в ходе аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в январе-ноябре 2017 года привлекло в госбюджет 27,697 млрд грн и 1,382 млрд долл.

По состоянию на 12 декабря, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 717,821 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 50% их общего объема.